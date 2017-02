Alone with You arriva su Steam

Lo sviluppatore indie, già conosciuto per l'horror Home, ha annunciato cheè ora disponibile per l'acquisto su PC (via Steam). Il titolo era già stato pubblicato nei mesi scorsi su PlayStation 4 e PlayStation Vita.

Alone with You si presenta come un'avventura sci-fi, e ci permette di vestire i panni di un ultimo sopravvissuto di una colonia spaziale: cercando di fuggire da questo pianeta alieno, cercheremo nelle ore diurne di accumulare indizi e risolvere enigmi grazie al nostro scanner e all'aiuto di un'I.A., e in quelle serali, accompagnati da degli ologrammi con cui stringeremo rapporti di amicizia, scopriremo i motivi del tracollo della colonia che un tempo abitava il pianeta.

Alone with you è disponibile per PC, PS4 e PS Vita. In testata trovate un trailer del gioco; per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco.