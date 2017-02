Aloy sta arrivando: ecco il trailer di lancio di Horizon Zero Dawn

Solo pochi giorni ci separano ormai dall'uscita di, eha pubblicato oggi il trailer di lancio ufficiale per il gioco. Il filmato ci presenta, in tre minuti, l'affascinante mondo di gioco e le pericolose creature che lo popolano, la protagonista e le sue abilità speciali.

Stando alle reazioni di coloro che hanno avuto modo di giocare in anticipo a Horizon Zero Dawn, si direbbe che questo nuovo titolo di Guerrilla Games abbia aspetti realmente notevoli, tanto che persino Aaryn Flynn di BioWare e Hideo Kojima hanno voluto fare i propri complimenti allo studio per l'ambizioso progetto.

Lasciandovi alla visione del trailer di lancio, che potete trovare in apertura, ricordiamo che Horizon Zero Dawn sarà disponibile a partire dal prossimo 1° marzo, esclusivamente su PS4.