Alter Echo, Panzer Elite Action, Summoner e Summoner 2 in arrivo su PS4?

Quattro titoli PlayStation 2 pubblicati dasono comparsi nel database del(Pan European Game Information), ente che si occupa di classificare i videogiochi in vendita nel nostro continente.

I titoli in questione sono Alter Echo, Panzer Elite Action Fields of Glory, Summoner e Summoner 2, originariamente usciti su PlayStation 2 e probabilmente in procinto di arrivare su PlayStation 4. Al momento, THQ Nordic non ha annunciato nulla in merito, restiamo dunque in attesa di saperne di più, certamente si tratta di quattro giochi particolarmente interessanti per tutti gli amanti del genere.