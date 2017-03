Amazon espande la sua presenza alla GDC 2017

farà le cose in grande alla Game Developers Conference 2017 (GDC) allestendo incontri per 30 sessioni didattiche, 15 chioschi per live tutorial, e presentando demo di videogiochi realizzati tramite. Si tratta della presenza più massiccia alla conferenza nella storia della compagnia.

Cogliendo l'occasione offerta dalla GDC 2017, Amazon presenterà strumenti, tecnologie e servizi che possano permettere agli sviluppatori di concentrarsi sull'innovazione ed evitare di adottare soluzioni eccessivamente costose sia in termini di denaro che di tempo. Gli sviluppatori sono quindi invitati al booth di Amazon (#1602), per assistere ad Amazon Lumberyard, Amazon Web Services (AWS) e Twitch collaborare per dar vita ai progetti più ambiziosi, senza compromettere qualità, scala, o profittabilità.

Per l'intera lista della attività che Amazon terrà alla GDC 2017, vi invitiamo a seguire questo link. All'evento saranno mostrate anche le demo Bistro e Lost, entrambe dimostrazioni delle potenzialità di Amazon Lumberyard.