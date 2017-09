Amazon Gaming Week: offerte e sconti su videogiochi, accessori e console

Continuano le offerte della! Fino al 3 ottobre, tantisimi sconti su su console, videogiochi, PC, hardware e accessori, con oltre 200 prodotti in promozione. Di seguito, le migliori offerte di oggi,

Tra le offerte più interessanti segnaliamo in particolar modo il bundle Xbox One S 500 GB con Forza Horizon 3, DLC Hot Wheels e FIFA 18 Ronaldo Edition a 249,99 euro.

Console

PC Gaming e Accessori

Videogiochi

Per tutte le altre offerte in corso (soggetti a cambiamenti nell'arco della giornata) vi rimandiamo alla pagina Amazon Gaming Wek, dove troverete tutte le promozioni attive in questo momento.