Amazon Japan apre i preordini per il cofanetto del 30° anniversario di Zelda

Come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane, il concerto tenuto al Tokyo Art Theater Concert Hall dedicato al trentesimo anniversario della saga di The Legend of Zelda è stato registrato, e sarà portato su CD nel 2017. Oggi Amazon Japan ha aperto i pre-ordini per la versione limitata.

Il cofanetto, venduto al prezzo di ¥4.826, circa €40 al cambio attuale, uscirà il prossimo 15 febbraio. All’interno della confezione, oltre al CD con inciso il concerto, sarà contenuta una piastrina con raffigurata la versione 8 bit di Link in posa da maestro d’orchestra, con tanto di bacchetta ripresa da The Legend of Zelda: The Wind Waker. Concludono l’offerta una serie di spille dedicate al trentesimo anniversario della serie, e un DVD con le immagini che sono state proiettate durante il concerto tenuto dalla Tokyo Philharmonic Orchestra.

Attualmente non vi sono informazioni riguardo un’eventuale edizione europea, e l’unico modo per assicurarsela è attraverso il sito di Amazon Japan.