: A partire da oggi (martedì 5 settembre)è disponibile in Europa (Italia compresa) su PlayStation 4 e PlayStation 3. L'applicazione è scaricabile gratuitamente dal PlayStation Store.

I giocatori possono scaricare l'app Amazon Prime Video e accedervi dalla sezione TV e Video di PlayStation 4 e Servizi TV/Video di PlayStation 3 per godere dello streaming di famose serie originali Amazon come The Tick, The Grand Tour, The Man in the High Castle, Transparent, Mozart in the Jungle, American Gods e Goliath, oltre a una ricca selezione di erie TV e film.