AMD: l'aggiornamento del Radeon Sofware abilita il supporto alle RX Vega in mGPU

annuncia oggi la disponibilità del nuovo, grazie al quale sarà possibile configurare le nuove schede videoin modalità multi-GPU (mGPU).

Grazie al nuovo update, sarà possibile sfruttare tutta la potenza di due RX Vega 56 o RX Vega 64 per ottenere potenza e performance superiori e divertirsi con i propri videogiochi preferiti alla più alta risoluzione possibile e con un livello ancora maggiore di dettagli.

L’impatto di questo aggiornamento sulle performance è notevole: come dimostra il grafico che trovate in calce all'articolo, i test condotti dagli AMD Performance Labs hanno registrato performance dell’80% superiori con il Radeon Software 17.9.2 e due Radeon RX Vega 64 in modalità mGPU, in giochi come Far Cry Primal, Metro Last Night Redux, Sniper Elite 4 e and The Witcher 3: Wild Hunt.

Per maggiori informazioni, sarà pubblicato a breve un blog post dedicato su Radeon.com.