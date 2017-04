AMD potrebbe aver svelato l'arrivo di Halo 3 su PC

Nelle scorse oreha tenuto un evento in Corea per promuovere il lancio delle nuove CPU della serie R5. Durante l'evento, la compagnia ha mostrato un video di presentazione per alcuni giochi in arrivo su PC, all'interno del quale è stato curiosamente esposto anche un artwork di

L'accaduto potrebbe lasciar intendere che il titolo possa in futuro arrivare su PC, ma naturalmente non abbiamo alcuna conferma al riguardo. Come riferito da Dark Side of Gaming, tuttavia, alcuni rumor suggeriscono che Halo 3 Anniversary (o una semplice versione remastered del titolo) potrebbe essere presentato all'E3 2017: Microsoft avrebbe infatti intenzione di portare il gioco su Xbox One, Project Scorpio e PC.

Vi invitiamo dunque a prendere la notizia con le dovute cautele, nel mentre attendiamo che la casa di Redmond possa esprimersi in via ufficiale sulla questione.