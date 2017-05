AMD pubblica i nuovi driver Radeon aggiornati per Prey

è l'arma definitiva nella lotta per la sopravvivenza in, grazie al driver. I gamer che giocheranno supotranno beneficiare di un gameplay fluido mentre cercano di capovolgere il futuro dell'umanità in una stazione spaziale su Talos I.

Ecco di seguito le nostre ultime performance rilevate, dati forniti da AMD:

Fino al 5% più veloce con Radeon Software 17.5.1 con Prey sfruttando la DirectX 11 sulla Radeon RX 580 8GB rispetto alla versione Radeon Software 17.4.4

Fino al 78% più veloce grazie al software Radeon 17.5.1 con Prey sfruttando la DirectX 11 su Radeon RX 570 multi-GPU da 4 GB rispetto alla Radeon RX 570 single-GPU da 4GB

Aumentate fino al 42% le prestazioni con Radeon Software 17.5.1 con Prey sulla Radeon RX 570 (4GB) rispetto a NVIDIA GeForce GTX 1050Ti (4GB) NV 381.89 con DirectX 11 1920x1080

È possibile scaricare Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.5.1 da questo indirizzo per ottenere per la migliore esperienza su Talos I con le schede AMD Radeon.