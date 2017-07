American McGee: il futuro di Alice è nelle mani di Electronic Arts

In un recente articolo pubblicato da Destructoid,ha parlato del futuro di, facendo chiarezza riguardo la possibile uscita di nuovi giochi della serie, siano essi sequel o spin-off.

Il producer e designer americano sarebbe ben lieto di lavorare su Alice 3 ma qualsiasi decisione in merito spetta unicamente al publisher Electronic Arts, unico titolare dei diritti sul franchise American McGee's: Alice.

Queste le parole di McGee: "Electronic Arts sa bene che i fan desiderano un nuovo gioco di Alice e io personalmente sarei felice di accontentarvi. Dobbiamo solo aspettare fino a quando non arriverà il momento giusto per un nuovo titolo, qualsiasi decisione in merito spetta solo ad EA."

A inizio anno, American McGee's: Alice Madness Returns è stato aggiunto al catalogo dei titoli retrocompatibili per Xbox One, nessuna notizia invece riguardo Alice 3.