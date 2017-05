Ancestors, nuovo RTS annunciato per Xbox One e PC Windows

ha annunciato, un nuovo gioco di strategia sviluppato da, in arrivo a fine anno su Xbox One e PC Windows. Per l'occasione, il publisher ha pubblicato il primo cinematic trailer del gioco.

In Ancestors, i giocatori potranno vestire i panni di una delle quattro fazioni presenti, ovvero Tedeschi, Slavi, Vichinghi e Anglosassoni, impegnati a darsi battaglia per conquistare i territori del Nord Europa. Al momento non sono disponibili altri dettagli, 1C Company ha annunciato che maggiori informazioni saranno svelate durante la Gamescom di Colonia, in programma a fine agosto.