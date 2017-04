Ancestors The Humankind Odyssey: nuovo teaser del gioco di Patrice Désilets

In occasione del Reboot Develop 2017,(meglio conosciuto come il papà di) ha pubblicato un nuovo teaser del suo prossimo progetto,

Durante il panel tenuto alla fiera, Désilets ha svelato che il gioco non sarà più caratterizzato da episodi ma la storia avrà un solo unico legame: "La natura episodica non esiste più, ma non sono sicuro di aver fatto bene a dirlo in questo momento. Il progetto ha fatto tantissimi passi avanti in questi ultimi due anni ma resterà comunque un action game in terza persona ambientato più di dieci milioni di anni fa..."

Il teaser pubblicato in apertura è tratto da una versione pre-alpha e mostra parte della fauna e delle ambientazioni del gioco, non fornendo però nessun particolare dettaglio in merito al gameplay. In passato, il game designer ha descritto Ancestors The Humankind Odyssey come un gioco d'azione in terza persona con elementi survival che non avrà niente da invidiare alla saga di Uncharted.