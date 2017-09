Ancestors Legacy torna a mostrarsi in 20 minuti di gameplay

Il publisherha pubblicato quest'oggi un nuovo video gameplay per, titolo strategico in tempo reale ambientato in epoca medievale in via di sviluppo presso gli studi di

Il filmato, che vi abbiamo riportato in testata, mostra lo svolgersi di una delle varie missioni della campagna, grazie alla quale possiamo dare un'occhiata al combattimento strategico che caratterizza il titolo e familiarizzare con la narrativa e i personaggi contenuti all'interno della produzione.

In Ancestors Legacy, i giocatori saranno al capo di quattro fazioni distinte (Tedeschi, Slavi, Vichinghi e Anglosassoni) per cercare di conquistare i territori del Nord Europa. Il titolo è atteso su PC e Xbox One nella seconda metà del 2018; per maggiori informazioni vi rimandiamo alla sua pagina Steam.