Anche Activision sarà presente alla Milan Games Week con Destiny 2 e COD WWII

: Tutto pronto inper uno degli appuntamenti italiani più attesi dell'anno: tre giorni interamente dedicati al mondo dei videogiochi, esplorato e raccontato in tutte le sue sfaccettature. È lae anche quest'anno il publisher sarà fra i suoi protagonisti.

L’ormai celebre manifestazione promossa da AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) e dedicata a tutti gli amanti dei videogame - e non solo - si terrà dal 29 settembre al primo ottobre, per la prima volta nella location di Fiera Milano Rho, che destina oltre 35.000 metri quadrati a questa coinvolgente esperienza.

Activision Publishing, Inc. partecipa all'imperdibile appuntamento (Padiglione 8, stand E2) con una line-up di grande impatto. Da un lato, uno dei giochi più attesi dell’anno, che ha fatto il suo debutto sul mercato solo poche settimane fa ma che, accolto con grande entusiasmo dai fan e dei media, è già un titolo da record: l’emozionante Destiny 2. Dall'altro, un titolo altrettanto atteso ma non ancora sul mercato, l'eccezionale preview di un gioco che sta già facendo emozionare i fan con la promessa di battaglie epiche, Call of Duty: WWII.

Call of Duty: WWII segna il ritorno all'azione veloce e con i piedi a terra tipica di Call of Duty. Sviluppato da Sledgehammer Games e disponibile in tutto il mondo il 3 novembre, il titolo è ambientato nei luoghi iconici europei della Seconda Guerra Mondiale e offre una grande varietà di modalità di gioco in Multiplayer e tante novità nel gameplay.

I giocatori si arruoleranno nel conflitto, con la possibilità di scegliere tra cinque iconiche Divisioni della Seconda Guerra Mondiale, ognuna con caratteristiche specifiche: Airborne, Mountain, Infantry, Armored e Expeditionary. Il Multigiocatore di Call of Duty: WWII introduce anche gli Headquarters, un'area social che permette alla community di connettersi, competere e comunicare in un modo tutto nuovo. Alla Milan Games Week, i giocatori potranno sfidarsi con la modalità Multiplayer di Call of Duty: WWII, per un tuffo nelle battaglie più aspre e intense che hanno segnato la Seconda Guerra Mondiale.

Sviluppato da Bungie, Destiny 2 è l’attesissimo sequel che porta i giocatori in un viaggio epico nell'universo per difendere l’umanità dall’estinzione.

In Destiny 2, ogni giocatore crea il proprio personaggio chiamato Guardiano, protettore scelto dell'umanità. Nel ruolo di Guardiani, i giocatori dovranno padroneggiare nuove abilità e nuove armi, per riunire le forze della città, restare uniti e combattere per reclamare la loro casa. Saranno protagonisti di una storia epica, potranno avventurarsi in vasti mondi e giocare insieme nella modalità cooperativa delle missioni Assalto. Possono inoltre esplorare il mondo di gioco attraverso le missioni Avventura, Pattuglia, o scoprire i Settori Perduti, sia da soli che in compagnia di altri Guardiani. C’è poi una delle esperienze di gioco preferite dai fan, l’Incursione a 6 giocatori. Una funzionalità completamente nuova, aggiunta in Destiny 2 poco dopo il lancio, è quella delle Partite Guidate, che permette ai giocatori singoli e alle community di clan di unirsi, per partecipare insieme alle attività più sfidanti di Destiny 2. Per i giocatori competitivi, Destiny 2 offre un’intensa modalità PvP 4v4 chiamata ‘Il Crogiolo’.

Il gioco è stato lanciato in tutto il mondo il 6 settembre per PlayStation e Xbox One, mentre sarà disponibile il 24 ottobre su PC come il primo gioco non-Blizzard offerto digitalmente su Battle.net, il servizio di online gaming di Blizzard Entertainment.

Alla Milan Games Week i fan potranno sfidarsi con la modalità competitiva PvP del “Crogiolo” o unire le loro forze e combattere insieme in PvE nella modalità “Assalto”.