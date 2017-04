FFX Runner Undead Rods: un nuovo racing arcade frenetico e brutale

è un browser game automobilistico realizzato in grafica 3D e giocabile con visuale in terza persona o in soggettiva. Il gioco parteciperà alla nuova edizione diche si terrà a Bologna dal 19 al 21 maggio.

Questa la sinossi del gioco riportata sul sito di Svilupparty: "Un asteroide radioattivo è esploso nell’atmosfera terrestre, i frammenti caduti a terra hanno l’effetto di trasformare in mostri i veicoli contaminati. Il gioco è strutturato in livelli, per terminare un livello il giocatore deve raccogliere tutti i frammenti dell’asteroide presenti mentre le auto avversarie faranno di tutto per impedirgli di compiere la sua missione".

Rispettivamente in apertura e chiusura di articolo, vi proponiamo due video gameplay con cui potervi fare una prima idea sulle meccaniche di gioco di FFX Runner Undead Rods, titolo in via di sviluppo presso gli studi di Officine Pixel.

Svilupparty 2017 si terrà a Bologna nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento, a cui sarà possibile partecipare gratuitamente, avrà inizio la mattina del 19 maggio e terminerà la sera del 21 maggio.