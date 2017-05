Anche quest'anno, la PlayStation E3 Experience torna nei cinema americani

Anche quest'anno, lafarà il suo ritorno nei cinema americani, come annuciato in giornata da: l'evento della compagnia verrà mostrato in un totale di 85 sale cinematografiche degli Stati Uniti, Canada e America del Sud.

Inaugurata nel 2015, la nuova edizione della PlayStation E3 Experience garantirà in regalo ai suoi partecipanti un poster esclusivo, la carta collezionabile PlayStation numero 76, e una serie di bonus e contenuti da riscattare tramite il PlayStation Store.

I biglietti saranno messi in vendita gratuita a partire da domani, martedì 30 maggio a partire dalle ore 10:00 AM PDT fino ad esaurimento scorte. Per consultare l'intera lista delle città in cui si terrà l'iniziativa, vi rimandiamo al seguente indirizzo.

Everyeye.it seguirà da vicino l'E3 2017 di Los Angeles: vi consigliamo quindi di continuare a seguire le nostre pagine per non perdervi nessun aggiornamento sull'evento videoludico più atteso dell'anno.