Anche SEGA si congratula con Nintendo per il lancio di Switch

Dopo i complimenti arrivati da, anchesi è congratulata conper il lancio di. Nel tweet riportato a fondo pagina il personggio di Sonic si congratula con la casa di Mario e Zelda.

Nintendo Switch è uscita ufficialmente il 3 Marzo, registrando il sold-out negli Stati Uniti e generando lunghissime code nei negozi di Tokyo. Come spesso accade per il lancio di una nuova console, nelle ore successive al day-one si sono generate alcune lamentele sul funzionamento della macchina, come i problemi di connettività dei Joy-Coin e la temuta comparsa del Blue Screen of Death. Tra i giochi disponibili su Nintendo Switch segnaliamo l'eccellente The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e con l'occasione vi ricordiamo di leggere la nostra recensione della nuova console Nintendo.

Per tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.