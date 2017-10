Anche Ubisoft sarebbe pronta ad assumere gli ex dipendenti di Visceral

Dopo l'annuncio di, ancheha invitato gli ex dipendenti dia guardare avanti per trovare nuove opportunità professionali. Il publisher francese sarebbe disposto ad assumerne alcuni.

Come potete leggere nel tweet riportato in basso, Ubisoft ha espresso la propria vicinanza agli ex dipendenti di Visceral Games, invitandoli a proporsi per le posizioni attualmente aperte presso la compagnia francese.

Ricordiamo che Electronic Arts ha già confermato che alcuni dipendenti verranno riallocati in altri studi della società, tuttavia molti altri non hanno accettato la proposta, preferendo dare le dimissioni. A questo punto non possiamo che augurare agli ex membri di Visceral Games i migliori propositi per il futuro, sperando in una nuova sistemazione idonea al loro talento.