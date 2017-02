Xbox Scorpio avrà una Modalità Boost come PS4 Pro? La risposta di Phil Spencer

Ladi PlayStation 4 Pro ha destato non poca curiosità e interesse tra i videogiocatori e sono in molti a chiedersi se anche Microsoft implementerà una simile funzionalità in, per migliorare la resa dei giochi per Xbox One.

A rispondere a questa domanda è Phil Spencer, che si dichiara "molto fiducioso di come i giochi Xbox One gireranno su Scorpio", una dichiarazione che non conferma la presenza di ottimizzazioni ma che non esclude del tutto la possibilità di eventuali migliorie per i giochi Xbox One su Scorpio.

Dobbiamo ricordare che piccole migliorie sono già visibili tra Xbox One e Xbox One S, è probabile dunque (ma non certo) che Scorpio possa fare ancora meglio da questo punto di vista, offrendo un boost prestazionale ai titoli per One. Cosa ne pensate dell'aggiunta di un'opzione simile alla Modalità Boost di PS4 Pro? Aspettiamo i vostri pareri nello spazio dedicato ai commenti.