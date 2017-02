Ancora problemi per Crytek: la compagnia licenzia altri 15 dipendenti

Continuano i problemi di Crytek: a dicembre, la compania ha chiuso le sede di Sofia, Budapest, Istanbul, Seoul e Shangai ma questo non è bastato a risollevare le sorti economiche del gruppo, che oggi ha comunicato il licenziamento di altri quindici dipendenti.

Come riportato da Eurogamer.net, Crytek ha licenziato quindici persone dello staff tra addetti allo sviluppo e reparto marketing. Queste le parole del co-fondatore Avni Yerli:"Sfortunatamente, uno degli effetti del processo di ristrutturazione è proprio questo. Siamo grati per il duro lavoro svolto da ogni dipendente di Crytek e ringraziamo i membri a cui stiamo dicendo addio, i quali riceveranno il massimo supporto in questa dura fase di transizione. Cercheremo di offrire loro tutto l'aiuto possibile mentre si dedicheranno alla ricerca di una nuova occupazione."

Al momento, Crytek è impegnata su vari progetti legati alla VR, nuovi annunci arriveranno nei prossimi mesi.