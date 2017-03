Andre da Silva, stuntman di GTA V, tornerà in Red Dead Redemption 2?

Dopo aver lavorato a, sembrerebbe che lo stuntman newyorkese Andre da Silva tornerà al fianco diprendendo parte alle sessioni di motion capture di

Non abbiamo ancora conferme ufficiali, ma tra le esperienze lavorative citate nel suo résumé, l'acrobata ha anche incluso un 'misterioso' titolo Rockstar attualmente in fase di produzione; un indizio che lascia davvero poco all'immaginazione. Intanto, sappiamo per certo che Ethan Korver farà parte del progetto ricoprendo un ruolo minore all'interno delle vicende di gioco.

Red Dead Redemption 2 uscirà entro la fine del 2017 su PlayStation 4 e Xbox One. La redazione di GamerDose ha scovato alcune tracce che condurrebbero alla versione PC del western di Rockstar Games.