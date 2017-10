Andrew House non è più presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment

è il nuovo CEO e presidente di. Con effetto immediato,ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo che ricopriva dal 2011. House resterà in ogni caso nel direttivo di Sony Corporation e lavorerà per assicurarsi che il cambio al vertice avvenga in maniera indolor per la compagnia.

Kodera sarà quindi ora responsabile delle operazioni di Sony Interactive Entertainment e lavorerà a stretto contatto con Kaz Hirai per continuare ad espandere la popolarità del brand PlayStation.

Andrew House è entrato in Sony America nel 1990 e nel 1995 entra a far parte del team responsabile di PlayStation, occupandosi del lancio della console in Nord America. Nel 2011, la nomina a presidente e CEO di Sony Computer Entertainment, successivamente rinominata Sony Interactive Entertainment.