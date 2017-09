Andrew House parla di PlayStation Vita: scarsa richiesta fuori dal Giappon

Recentemente,(Presidente di Sony Interactive Entertainment) è stato intervistato da Bloomberg e in questa occasione ha parlato non solo del successo dima anche dl fallimento commerciale dial di fuori del mercato giapponese.

Queste le parole di Andrew House a riguardo: "Il problema principale, con PlayStation Vita, è che non c'è mai stata una grande domanda fuori dal Giappone e dai territori asiatici. Le nostre abitudini quotidiani sono cambiate, il grande successo degli smartphone ha certamente influito sul limitato successo di PlayStation Vita in Occidente. Switch è molto diverso... è una strategia diversa, con un tipo di approccio diverso. Noi non abbiamo visto una grande opportunità di mercato in questo senso."

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Non c'è davvero più spazio in Occidente per le console portatili?