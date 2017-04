Andrzej Sapkowski: "i romanzi di The Witcher non sono famosi grazie ai giochi"

, autori dei romanzi di, è stato recentemente intevistato da Waypoint/VICE e in questa occasione ha parlato tra le altre cose dei videogiochi tratti dai suoi racconti, non risparmiando frecciatine nei confronti di CD Projekt.

Queste le parole dell'autore: "La convizione che i giochi abbiano resi i miei racconti popolari fuori dalla Polonia è solamente una falsita messa in giro da CD Projekt. Penso esattamente il contrario, grazie alla popolarità dei miei scritti i giochi di The Witcher sono ora famosi e amati in tutto il mondo. Lo dimostra il fatto che tutte le versioni tradotte dei romanzi di The Witcher, anche quella inglese, sono state pubblicate molto prima del lancio del primo videogioco. Penso che dopo aver letto i libri, molte persone si siano interessate ai giochi della serie ma è solamente una mia opinione, non ho mai fatto studi approfonditi al riguardo."

Dmitry Glukhovsky, autore dei romanzi della serie Metro, non è però dello stesso avviso e risponde così alle piccate dichiarazioni di Sapkowski: "Credo che stia completamente, sbagliando, davvero. Sapkowski è solamente un arrogante figlio di p*****a. Senza i videogiochi, i romanzi di The Witcher non sarebbero così popolari, specialmente fuori dalla Russia e dalla Polonia. I giochi hanno permesso a me e ai miei romanzi di avere una grande visibilità in tutto il mondo, sulla stampa specializzata e generalista. Non ho problemi ad ammettere che senza i videogiochi, Metro sarebbe rimasto un fenomeno diffuso solamente nell'Europa dell'Est."

Cosa ne pensate di questa diatriba? Siete d'accordo con le parole di Andrzej Sapkowski?