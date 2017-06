Andrzej Sapkowski ha venduto i diritti di The Witcher a CD Projekt per $9500

Stando alle parole di, former e original head di, lo scrittoreha venduto i diritti dialla software house polacca per. Una cifra a dir poco contenuta, considerando il successo riscosso dalla saga.

Curiosamente, il primo contratto di licenza era stato respinto dallo scrittore, perché CD Projekt Red aveva sbagliato a trascrivere il nome di Geralt in Gerald. Questa notizia sembra entrare in contrasto con le recenti dichiarazioni di Andrzej Sapkowski, secondo cui i romanzi di The Witcher erano già molto famosi prima del gioco: in questo caso, ci sorprende scoprire che i diritti sono stati ceduti per soli 9500 dollari.

Ricordiamo che la saga di CD Projekt Red ha debuttato nel 2007 con il primo capitolo di The Witcher, seguito da The Witcher 2 nel 2011 e The Witcher 3 nel 2015.