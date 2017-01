Animal Crossing Mobile è stato rimandato

avrebbe dovuto fare la sua comparsa su smartphone entro la fine di marzo, in realtà però il gioco arriverà solamente nel corso del prossimo anno fiscale, ovvero a partire dal primo aprile 2017, come annunciato dadurante l'ultimo meeting finanziario della compagnia.

La decisione è stata presa per garantire un miglior lancio a titoli come Super Mario Run (in uscita a marzo su Android) e Fire Emblem Heroes (disponibile dal 2 febbraio su Google Play Store) e dare maggior visibilità ai due titoli citati. Animal Crossing arriverà invece durante il prossimo anno fiscale, anche se al momento non ci sono dati più precisi riguardo la finestra di lancio.