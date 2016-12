Animal Crossing: New Leaf: nuovo trailer della serie Welcome amiibo dedicato a Rilla

Nintendo ha condiviso un nuovo video per l’aggiornamento di Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo, disponibile per le console della famiglia Nintendo 3DS dallo scorso 25 dicembre. Nello specifico, il trailer mostra l’utilizzo della carta amiibo dedicata a Rilla.

Interagendo con Spirideo, i giocatori in possesso delle statuine e delle carte amiibo potranno invitare nuovi personaggi all’interno di Animal Crossing: New Leaf, per poi incontrarli nella nuova area per camper introdotta con l’aggiornamento gratuito. Grazie alle nuove funzioni, sarà possibile ottenere nuovi oggetti, utilizzare gli amiibo per portare gli animali in Fuga dall’isola deserta e molto altro. I nuovi amici potranno infine trasferirsi nel villaggio.

Animal Crossing: New Leaf è disponibile in esclusiva per tutte le console portatili della famiglia Nintendo 3DS.