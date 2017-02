Annunciata la data di uscita di Get Even

Salvati o almeno salva questo giorno, perché la tua terapia inizierà il 26 maggio 2017 con l’arrivo diper PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Concentrati sui dettagli. Fai un profondo respiro...

Nei panni di Cole Black, ti ritrovi in un vecchio manicomio abbandonato solo con i tuoi ricordi. O di chi sono quei ricordi? Devi salvare la ragazza. Concentrati sui dettagli. Ha una bomba. Aspetta, che cosa?

Preparati a esplorare il mondo surreale e anticonvenzionale di Get Even, evidenziato nel nuovo trailer rilasciato oggi. Che cos’è reale? Non fare supposizioni. Non pensarci neanche. Solo concentrati e respira. Ora sei così vicino... e il maestro sta per arrivare.

In calce alla notizia trovate nuove immagini del gioco, disponibile dal 26 maggio su PC (Digitale), Xbox One e PlayStation 4.