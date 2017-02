Annunciata la data di uscita di Rogue Stormers

hanno annunciato che lo sparatutto action-platformsarà disponibile in Italia in versione retail dal 30 marzo 2017 per PlayStation 4 e Xbox One.

Sviluppa il tuo personaggio

All’inizio del gioco è possibile scegliere tra cinque personaggi diversi. Ogni volta che falliranno o termineranno una missione con successo, ottenendo un nuovo livello, i giocatori potranno selezionare un perk dal "perkOlator" per potenziare il proprio personaggio. Ci sono tantissimi perk diversi, ciascuno dotato di cinque livelli. Considerando anche che il giocatore ottiene costantemente nuovi potenziamenti, l’esperienza di gioco sarà sempre unica e diversa.

Caratteristiche principali

Comandi a doppia levetta: sfrutta i classici comandi a doppia levetta per un’esperienza “old school” davvero coinvolgente.

Tantissimi perk diversi: scegli tra tantissimi potenziamenti ogni volta che sali di livello: andranno a offrirti un’esperienza di gioco sempre nuova.

Un’azione di gioco implacabile: resta in vita o ricomincia dall’inizio.

Un’elevata rigiocabilità: i livelli creati casualmente rendono ogni partita sempre diversa.

Livello di difficoltà equilibrato: il gioco è sempre divertente e impegnativo al tempo stesso, anche quando il proprio personaggio diventerà più potente.

Modalità cooperativa in locale e online: gioca in modalità cooperativa in locale oppure online con massimo di due o quattro giocatori.

Rogue Stormers combina una classica azione corri e spara con uno stile grafico moderno, una configurazione sparatutto a doppia levetta e tutte le migliori caratteristiche di un roguelike. Ogni partita sarà sempre diversa grazie a livelli creati casualmente e una vasta gamma di potenziamenti e armi.