Annunciata la data di uscita di Wonder Boy The Dragon's Trap

DotEmu ha annunciato oggi chesarà disponibile dal 18 aprile su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Il gioco sarà scaricabile dagli store digitali delle rispettive piattaforme, in futuro il titolo arriverà anche su Steam.

Wonder Boy The Dragon's Trap è il remake di Wonderboy III The Dragon's Trap, titolo pubblicato alla fine degli anni '80 su PC Engine, Master System e Game Gear. Il gioco include anche una modalità Retro che permetterà di passare dalla grafica attuale (disegnata a mano) a quella 8-bit, inoltre gli sviluppatori hanno confermato che le password del gioco originale funzioneranno correttamente anche nel nuovo Wonder Boy The Dragon's Trap.