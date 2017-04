ha annunciato la limited edition diper Nintendo Switch: questa edizione da collezione includerà una copia del gioco e una custodia morbida per la console, il tutto racchiuso in una confezione con artwork disegnato da

Nel momento in cui scriviamo, il prezzo di questa special edition non è stato reso noto, Marvelous ha confermato che l'edizione speciale di Fate/Extella The Umbral Star per Switch sarà disponibile solo in Giappone a partire dal 21 luglio, nessuna notizia riguardo un possibile arrivo in Occidente.

L'edizione standard del gioco sarà invece lanciata il 21 luglio in Europa e il 25 dello stesso mese in Nord America, in formato retail e digitale.