Annunciata l'espansione Mass Transit per Cities Skylines

ha annunciato una nuova espansione per, il pluripremiato city-builder di. L'espansioneporterà nuove modalità di trasporto, permettendo ai giocatori-sindaci di offrire ai cittadini nuove soluzioni per spostarsi da una parte all'altra della città via terra, mare e aria.

Con nuove infrastrutture per il transito, hub di trasporto di massa dove i passeggeri possono passare da una linea all’altra, nuovi scenari, nuovi punti di riferimento e nuovi tipi di strade, Mass Transit fornirà ai giocatori di lunga data di Cities: Skylines più scelte e opzioni per personalizzare le loro città rispetto al passato.

Mass Transit presenta:

Più trasporti, Più guadagni : Aggiungi una vasta gamma di nuove opzioni di transito portando ricchezza e incrementando il reddito della tua città! Lascia che i tuoi cittadini si spostino con traghetti, dirigibili, funivie e monorotaie!

Più trasporti, Più guadagni : Aggiungi una vasta gamma di nuove opzioni di transito portando ricchezza e incrementando il reddito della tua città! Lascia che i tuoi cittadini si spostino con traghetti, dirigibili, funivie e monorotaie!

Hub ordinata : Una nuova hub può unire più servizi insieme, permettendo ai cittadini di cambiare una linea ferroviaria in un unico luogo, o scendere da un bus per salire immediatamente su un traghetto o passare da una monorotaia alla tentacolare metropolitana.

Diventa un esperto del flusso del traffico : Esplora una serie di nuovi scenari che ti sfidano a risolvere i problemi del traffico con l'aggiunta di nuovi sistemi di trasporto. Nuovi tipi di strade, ponti e canali aggiungono varietà alla vostra città e diverse soluzioni per risolvere il problema del traffico. Diventa un esperto nel flusso del traffico e quindi utilizza la tua conoscenza per migliorare la città!

Nuovi cappelli per Chirper: Nuovi cappelli per CHIRPER. (Inoltre, nuovi edifici, regolamentazioni e achievement)

La nuova espansione arriverà insieme ad un aggiornamento gratuito per il gioco base. Questo update aggiunge funzionalità mod per la gestione del traffico, come il bilancio del trasporto pubblico, il sorpasso dei veicoli di emergenza e le caratteristiche della strada. La patch includerà anche la richiestissima capacità di nominare le strade.