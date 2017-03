Annunciata la Limited Edition di Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia

: Quando la guerra civile minaccia di distruggere il regno, gli amici di infanzia da tempo perduti e con un passato segreto debbono raccogliere le forze, riunirsi e portare la pace sul continente con il lancio disulle console della famiglia Nintendo 3DS il 19 maggio.

Un remake rimasterizzato e distribuito per la prima volta al di fuori del Giappone, questa rivisitazione di Fire Emblem Gaiden fornirà ai giocatori europei un’avventura nuova di zecca dal passato di tutto rispetto. Questo gioco è l’ultimo della serie RPG di strategia di lungo corso e in evoluzione e giunge sulla scia del titolo Fire Emblem Heroes lanciato recentemente free-to-start su dispositivi smart. Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia vedrà i giocatori prendere il controllo dei due eserciti indipendenti di Alm e Celica, poiché i loro percorsi per raggiungere l’obiettivo comune di riportare la pace nella terra di Valentia sono diversificati. Nella serie Fire Emblem, le battaglie vedono i giocatori guerreggiare con il proprio piccolo esercito di mercenari contro eserciti incredibilmente potenti in battaglie a turni che richiedono una pianificazione tattica attenta, poiché gli errori o gli attacchi falliti vedranno le unità diventare più esposte e vulnerabili all’attacco nemico.

Qualora un’unità dovesse venire abbattuta nel pieno di una battaglia nella tradizionale modalità classica, risulteranno o feriti in modo grave, al punto di non poter far rientro nel campo di battaglia, o feriti in modo fatale. In Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia, i giocatori potranno usare la Ruota di Mila per tornare indietro agli ultimi turni di gioco del giocatore, dando loro la possibilità di rovesciare gli errori tattici e riconsiderare la loro mossa strategica successiva. Qualora i giocatori non desiderassero essere sconfitti in modo permanente, potranno giocare in modalità principiante, che consente agli alleati caduti di venire risuscitati alla fine di ogni battaglia, lasciando che i giocatori proseguano nella storia in modo più agevole. I giocatori potranno anche divertirsi a ampliare il contenuto della storia per catapultarsi oltre nell’intreccio di avventure di Alm e Celica, che include nuovi eroi assoldabili, nuovi nemici da sconfiggere e un nuovo prologo che esplora la storia antecedente e oscura di Alm e Celica. Per la prima volta nella serie Fire Emblem, tutti i dialoghi dei personaggi delle le scene principali della storia sono interamente doppiati in inglese, mentre le scene tagliate, animate in modo straordinario dagli animatori dello Studio Khara, consentiranno ai giocatori amici di immergersi nella storia come mai prima.

In una nuova prima volta nella serie Fire Emblem, Alm e Celica possono esplorare caverne e dungeon in tre dimensioni, consentendo loro di vedere i nemici prima della battaglia: i giocatori potranno ottenere un vantaggio vitale attaccando i nemici in queste aree, facendo in modo che essi inizino il conflitto con una salute minore. All’interno di ogni dungeon vi è una Statua di Mila che potrà essere impiegata per promuovere i personaggi e cambiare la loro classe, mentre alcuni contengono Sorgenti Sacre che consentono agli eroi di aumentare le proprie statistiche permanenti. Al suo lancio il 19 maggio, Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia sarà disponibile sia come gioco singolo che in una speciale edizione limitata, comprendente il gioco, un art book, spillette metalliche pixellate di Alm, Celica e Marth, un libretto, il CD con una selezione della colonna Sonora “Sounds of Echoes” e gli amiibo dei personaggi di Alm e Celica. Quando verranno usati, questi amiibo attiveranno ciascuno il proprio dungeon esclusivo, consentendo agli eroi di guadagnare oggetti e di far procedere i propri eserciti al livello successivo sconfiggendo i capi.

Selezionando la Ruota di Mila dal menù della mappa dell’overworld, i giocatori saranno anche in grado di attivare i loro Amiibo Alm e Celica per usarli in battaglia. Nel corso del combattimenti, i giocatori potranno sacrificare una porzione della salute di Alm e Celica al fine di far comparire un Eroe illusorio generato dal computer che si comporterà come un alleato temporaneo in un turno singolo. Mentre Alm e Celica diventano più forti, le loro statistiche potranno essere salvate sul proprio rispettivo amiibo, consentendo all’Aiutante Fantasma di accrescere la propria forza accanto a loro. Inoltre, l’amiibo di Marth, Roy, Ike, Robin, Lucina e anche l’amiibo Corrin in arrivo potrà essere usato per far sì che appaia l’Eroe Illusorio di quel personaggio, consentendo ai giocatori di cercare aiuto dalle creature spettrali. Tutti gli altri amiibo attualmente disponibili sono anche compatibili e faranno apparire un ulteriore mostro sul terreno di scontro per essere d’aiuto ai giocatori sul campo di battaglia, che si dimostrerà di grande utilità in caso di emergenza strategica.