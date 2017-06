Annunciata la seconda stagione di Minecraft Story Mode

Nella giornata di oggiha annunciato ladi, il titolo ad episodi basato sul mondo creato da Mojang. La Season Premiere della seconda stagione, intitolata "Hero in Residence", arriverà il in formato digitale il prossimo 11 luglio su PC, PS4, Xbox One, Mac e dispositivi iOS e Android.

Telltale ha inoltre confermato che una versione retail della Season 2 sarà pubblicata durante l'autunno, e che le scelte compiute dai giocatori nella prima stagione avranno un riscontro negli eventi che verranno invece raccontati nei nuovi episodi. La Stagione 2 vedrà protagonista Jesse alle prese con avventure inedite, nuovi viaggi e nuove decisioni da compiere.

il primo episodio di Minecraft Story Mode - Season 2 uscirà l'11 luglio su PC, PS4, Xbox One, Mac e iOS e Android. In calce trovate una prima galleria di immagini.