Annunciata la seria animata di Castlevania, in arrivo quest'anno su Netflix

Nella giornata di oggiha annunciato che amplierà il suo catalogo con una seria animata basata sul franchise di, scritta da Warren Ellis e prodotta da Kevin Klonde, Fred Seibert e Adi Shankar. Pienamente confermati, dunque, i rumor di dicembre.

Nel comunicato ufficiale, è possibile leggere che la storia, ovviamente dalle tinte dark fantasy/medioevali, seguirà le vicende dell'ultimo membro ancora in vita dell'ormai decaduto clan Belmont, che cercherà di salvare l'Europa dell'est dall'estinzione per mano di Dracula in persona. La prima stagione è prevista entro la fine dell'anno, mentre una seconda sarà pubblicata nel 2017. La realizzazione della serie sarà affidata a Frederator Studios, azienda che può vantare nel suo albo produzioni di successo come Due Fantagenitori e Adventure Time.