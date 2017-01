Annunciate le date del Tales of Festival 2017

ha annunciato che ilsi terrà dal 2 al 4 giugno alla Yokohama Arena: l'edizione di quest'anno segna di fatto il decimo anniversario dell'evento, non sono escluse dunque sorprese per celebrare questo traguardo.

Al momento non sappiamo cosa abbia in programma Bandai Namco per il Tales of Festival 2017, in ogni caso è quasi certo l'annuncio di un nuovo episodio della serie. Tales of Berseria è disponibile da oggi in Europa, il publisher inoltre ha già confermato che la serie arriverà in futuro anche su Nintendo Switch, senza però specificare altri dettagli. Ne sapremo di più a giugno? Lo scopriremo tra qualche mese.