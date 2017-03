Annunciate le date di uscita di Danganronpa Another Episode e Danganronpa V3

Durante la Game Developers Conference di San Francisco,e b>Spike Chunsoft hanno annunciato le date di uscita diper PC.

Danganronpa Another Episode Ultra Despair Girls sarà scaricabile da Steam a partire dal 27 giugno mentre Danganronpa V3 Killing Harmony arriverà in Europa il 26 settembre, in entrambi i casi in contemporanea con le versioni per PlayStation 4 e PlayStation Vita.