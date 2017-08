Annunciate le versioni retail europee di The Nonary Games e Zero Time Dilemma

ha appena annunciato che pubblicherà le versioni retail diper PS4 anche in Europa. Entrambi i porting saranno disponibili per l'acquisto durante il mese di settembre nei negozi europei.

Per la precisione, The Nonary Games, raccolta che include l'intera trilogia di Zero Escape in versione graficamente migliorata per PS4, sarà disponibile a partire dall'8 settembre, mentre Zero Time Dilemma, terzo e ultimo capitolo della serie, arriverà pochi giorni dopo, il 22 settembre.

Nei videogiochi di Zero Escape, il giocatore si ritroverà nei panni di uno dei partecipanti del sadico gioco del misterioso Zero: tra trappole, pericoli mortali, tradimenti e omicidi, dovrà trovare la via di fuga per salvarsi dal "Nonary Game" e scoprire la verità. Lo stile di gameplay è quello di un'avventura punta e clicca con complicati enigmi da risolvere, una narrazione ispirata alle visual novel giapponesi, e scelte che influenzeranno lo scorrere del gioco fino a raggiungere uno dei molteplici finali multipli.