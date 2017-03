Annunciati conduttori e ospiti speciali del Drago d'Oro 2017

Mancano pochi giorni per scoprire i vincitori del, il premio italiano che celebra le eccellenze videoludiche e ne promuove il valore artistico e culturale, promosso da, l’Associazione di categoria dell’industria videoludica in Italia.

La cerimonia di premiazione del Drago d’Oro si terrà a Roma giovedì 16 marzo alle 18.30, presso il Guido Reni District, nell’ambito di Let’s Play - Festival del Videogioco. A condurre la serata saranno due conduttori d’eccezione: Rocco Tanica e Lucilla Agosti.

Rocco Tanica, musicista, scrittore autore e conduttore televisivo, è un componente del gruppo Elio e le Storie Tese dal 1982. All’attività musicale affianca quella di autore per il teatro e la televisione e, più di recente, quella di interprete e conduttore in prima persona. Lucilla Agosti, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica. Cresciuta artisticamente sul set di Cinecittà, diviene protagonista nella conduzione di programmi di intrattenimento e presentatrice di importanti show sulle principali reti televisive italiane. Sarà questo dinamico duo ad annunciare i vincitori del Drago d’Oro, tra cui il titolo che tra i dieci videogiochi più apprezzati dello scorso anno conquisterà l’ambito premio di Videogioco dell’Anno: Dark Souls III, Dishonored 2, DOOM, Final Fantasy XV, Forza Horizon 3, Inside, Overwatch, The Last Guardian, Titanfall 2, Uncharted 4: Fine di un Ladro.

Ad animare la quinta edizione del Drago d’Oro ci saranno quattro ospiti d’onore, professionisti di calibro internazionale, il cui lavoro ha contribuito significativamente a delineare alcuni dei tratti più caratteristici di quattro tra i titoli in nomination: Marco Conti, Gaz Deaves, Takeshi Furukawa e Hajime Tabata.

Marco Conti, Car Handling Designer di Forza Horizon 3, titolo candidato per le categorie Videogioco dell’Anno, Miglior Grafica e Miglior Videogioco di Corse. Da sempre appassionato di auto, Marco Conti ha avviato la sua carriera come Car Developer per i videogiochi di Ignite Game Technologies. Nel 2013 si è unito al team di Playground Games, uno dei principali partner di Microsoft insieme allo studio di sviluppo Turn 10 Studios. In Playground Games ha disegnato le auto dei tre titoli di Forza Horizon, partendo dalla definizione delle loro caratteristiche e cercando di renderle le più realistiche e divertenti da guidare possibile.



Gaz Deaves, Marketing Game Manager di Batman: Arkham VR, titolo candidato per la categoria Videogioco più Innovativo. Dopo aver lavorato nell’ambito delle relazioni pubbliche per eccellenti nomi quali SEGA, THQ e Ubisoft, è stato direttore per cinque anni del Guinness World Records Gamer’s Edition, il libro più venduto al mondo relativo ai videogiochi. Questa esperienza ha provato a Gaz Deaves che non c’è limite agli obiettivi che un videogiocatore possa raggiungere. Nel 2013 è entrato in Rocksteady Studios, lavorando sulle campagne di Batman: Arkham Knight e di Batman: Arkham VR. In qualità di Marketing Game Manager, è il responsabile delle community e delle attività social dello studio, e lo rappresenta in tutte le attività marketing e promozionali.



Takeshi Furukawa, Composer della colonna sonora di The Last Guardian, titolo candidato per le categorie Videogioco dell’Anno, Miglior Colonna Sonora, Miglior Personaggio e Miglior Videogioco di Azione/Avventura. Vincitrice di numerosi premi, la musica di Takeshi Furukawa spazia dall’ambito cinematografico, in opere quali NoNAMES e Bhopali, a quello televisivo, in produzioni come Star Trek: Enterprise e Star Wars: Clone Wars, nonché nelle campagne di Mercedes-Benz, Apple e Sony, vincitrici dei prestigiosi Leoni di Cannes. Per la realizzazione della colonna sonora di The Last Guardian, Takeshi Furukawa ha collaborato con le importanti firme della London Symphony Orchestra, del Trinity Boys Choir e delle London Voices.



Hajime Tabata, Director di Final Fantasy XV, titolo candidato per le categorie Videogioco dell’Anno, Miglior Colonna Sonora, Miglior Grafica, Miglior Videogioco di Ruolo e Premio Speciale del Pubblico. Entrato a far parte di Square Enix nel 2004, Hajime Tabata ha lavorato su alcuni dei titoli mobile più importanti della saga: Before Crisis -Final Fantasy VII- nel 2007 e Crisis Core -Final Fantasy VII- nel 2008. Dopo aver lavorato a The 3rd Birthday fino al 2011, è stato Director di Final Fantasy Type-0, rilasciato esclusivamente in Giappone nel 2011, per poi assumere il ruolo di Producer per Final Fantasy Type-0 HD, rimasterizzazione in alta definizione giunta in Europa nel 2015. Oggi Hajime Tabata è l’Head of the Business Division 2 presso Square Enix.

Per scoprire se qualcuno di questi ospiti calcherà il palco per ritirare una statuetta e quali saranno i vincitori di tutte le categorie del Drago d’Oro 2017, tra cui il Premio Speciale del Pubblico e il Miglior Videogioco Italiano, sarà possibile seguire la cerimonia di premiazione in diretta streaming sul sito del Premio.