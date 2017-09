Annunciati i Funko Pop di Cuphead, disponibili da novembre

A circa 24 ore dal lancio del gioco,ha annunciato l'arrivo di una nuova serie di Pop dedicati a, il run-and-gun game a scorrimento disponibile ora su PC e Xbox One.

Gli interessati potranno decidere fra un'offerta diversificata: abbiamo i Pop di Cuphead e Mugman (entrambi alti circa 10cm), venduti separatamente al prezzo di $10; la statuetta dedicata al Diavolo (alta circa 15cm), venduta al prezzo di $15; ed infine un pack doppio con le varianti in bianco e nero di Cuphead e Mugman, purtroppo esclusiva nel Comic-Con di New York.

In calce trovate le immagini dei Funko Pop di Cuphead, in arrivo nel corso del mese di novembre. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo sul sito ufficiale di Funko. Qui, intanto, trovate il trailer di lancio del gioco di Studio MDHR.