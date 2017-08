ha annunciato l'arrivo di una nuova serie didedicata a, l'ultimo titolo diuscito pochi mesi fa in esclusiva Playstation 4. Questa linea di statuette includerà i modelli di Aloy, Erend, un membro dell'Eclissi, e una Vedetta con luce blu o gialla (quest'ultima variante in esclusiva Best Buy).

I Funko Pop di Horizon Zero Dawn saranno lanciati nel corso del prossimo autunno, per il momento l'azienda non ha condiviso informazioni riguardo i prezzi dei prodotti. Potete dare un'occhiata da vicino alle statuine nella galleria in calce alla notizia. Ricordiamo, inoltre, che a inizio settembre debutterà la nuova collezione dedicata a Destiny 2.