Annunciati i PS2 Classics della saga di Jak and Daxter su PlayStation 4

Quest'oggi Sony ha annunciato che Jak and Daxter: The Precursor Legacy, Jak II, Jak 3, e Jak X: Combat Racing approderanno su PlayStation 4 come titoli PS2 Classics nel corso dell'anno. La tetralogia di Naughty Dog potrà essere acquistata attraverso il PlayStation Store.

Come tutti i giochi PlayStation 2 portati sull'ammiraglia di Sony, anche questi godranno di una risoluzione di 1080p e dell'inclusione dei trofei. Saranno inoltre supportate ulteriori funzionalità di PlayStation 4, come lo Share Play, il Remote Play e Activity Feed. Al momento non è chiaro se si tratterà di un pacchetto unico o di singoli titoli e, sebbene non sia stata annunciata una data definitiva, i PS2 Classics di Jak and Daxter saranno disponibili nel corso di quest'anno.