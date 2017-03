Annunciati i primi giochi della lineup dell'EA Play 2017

ha svelto la lineup preliminare dei giochi che presenzieranno all', l'evento pre-E3 che la compagnia americana terrà all'Hollywood Palladium dal 10 al 12 giugno.

Tra i giochi confermati abbiamo: il nuovo Star Wars Battlefront (i primi dettagli dovrebbero arrivare già alla Star Wars Celebration 2017), Madden NFL 18, NBA Live 18, ed il prossimo Need for Speed. Oltre a questi, la conferenza ospiterà la presenza di altri giochi: EA ha promesso maggiori informazioni nei mesi a venire.

I biglietti per l'EA Play 2017 saranno disponibili per l'acquisto dal prossimo 20 aprile. Quali sono le vostre aspettative per i prossimi titoli targati Electronic Arts?