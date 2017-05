Annunciato un bundle Playstation 4 con Tekken 7 per l'Europa

Attraverso un annuncio pubblicato su Twitter, Playstation France ha confermato l'arrivo in Europa di un bundlecon. L'offerta sarà valida sia per il modello Pro da 1 TB che per il modello Slim da 500 GB.

Stando alle informazioni riportate sul retailer inglese Game.co, il bundle Playstation 4 Slim + Tekken 7 costerà 250 sterline, mentre al momento non sappiamo nulla sul prezzo indicativo nel caso di Playstation 4 Pro. Per quanto riguarda Tekken 7 (previsto in uscita per il 2 Giugno), vi ricordiamo che nella giornata di ieri è stato pubblicato un nuovo trailer dedicato ai personaggi, e che sulle nostre pagine potete trovare una videoanteprima per lo Story Mode del gioco.