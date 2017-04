Annunciato Cars 3: In gara per la vittoria, ecco il primo trailer

Piloti, accendete i motori!hanno annunciato, il gioco di corse in cui i personaggi dell'omonimo filmpartecipano a un'esperienza interattiva del tutto nuova.

Cars 3: In gara per la vittoria è in corso di sviluppo da parte di Avalanche Software, studio appena riaperto sotto Warner Bros Interactive Entertainment, e sarà disponibile in Italia per PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch e Wii U il 14 settembre 2017.

"È stata un'esperienza incredibile lavorare di nuovo con il team della Pixar per creare questo nuovo gioco della famosissima serie Cars", ha dichiarato John Blackburn, vicepresidente e direttore generale presso Avalanche Software. "Con Cars 3: In gara per la vittoria abbiamo voluto creare un gioco che permettesse ai fan di ampliare la loro esperienza legata a questo fantastico film e che consentisse loro di provare l'eccitazione di sfrecciare sulle piste, partecipare alle gare e imparare trucchi e tecniche con cui divertirsi con tutta la famiglia."

Cars 3: In gara per la vittoria estende la storia del film Cars 3, riprendendo la narrazione dagli eventi che seguono la grande gara e la arricchisce di nuove avventure frenetiche, che accompagneranno i giocatori in una nuova corsa ad alta velocità in cui incontreranno molti volti nuovi e già noti. I giocatori potranno unirsi a Saetta McQueen e Cruz Ramirez mentre si preparano ad affrontare il pilota rivale Jackson Storm. Nel gioco sono disponibili più di 20 personaggi giocabili e personalizzabili, fra cui celebri eroi della serie e piloti di nuova generazione. I giocatori potranno anche scegliere dove svolgere le gare fra le ambientazioni più caratteristiche del film, come Radiator Springs e la Florida International Speedway, e correre su oltre 20 tracciati unici in 13 luoghi diversi.

Cars 3: In gara per la vittoria è un gioco che consente ai giocatori di padroneggiare delle abilità di guida per vivere l'esperienza di gara competitiva definitiva. Con 6 emozionanti modalità in cui apprendere e migliorare le loro abilità, i giocatori possono far avanzare il proprio personaggio con allenamenti e prove di abilità di guida che sbloccano nuove modalità, tracciati, personaggi e molto altro ancora. I giocatori possono affinare una vasta scelta di competenze e abilità tra cui la derapata, il turbo, la guida su due ruote, la guida in retromarcia e l'urto con fiancata. Ognuna delle modalità e delle abilità uniche permette ai giocatori di esplorare più in profondità le meccaniche di gioco e ottenere ricompense per le loro competenze. Cars 3: In gara per la vittoria offre un'esperienza divertente e ricca d'azione in cui allenamenti e abilità garantiscono ai giocatori un vantaggio in corse che chiunque può vincere.

Inoltre i giocatori potranno divertirsi con Cars 3: In gara per la vittoria con gli amici o da soli per perfezionare i vari stili di guida e le modalità a loro disposizione. Il gioco è già prenotabile e includerà la modalità cooperativa locale a schermo diviso, che consentirà ai giocatori di competere o fare squadra fra di loro e di giocare insieme a casa, facilitando la partecipazione alle gare (e al divertimento) di amici e familiari in qualsiasi momento.