Annunciato Extinction, nuovo action game di Iron Galaxy

Nella giornata odierna, il publisherha annunciato l'arrivo del nuovo action game in via di sviluppo presso. Il titolo sarà pubblicato nel primo quarto del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Come riporta le descrizione ufficiale fornitaci dallo sviluppatore, Extinction presenterà una campagna single player dal forte impatto narrativo, delle dinamiche missioni secondarie, un sistema di combattimento skill-based, un ambiente altamente interattivo, innumerevoli scenari di battaglia, sessioni di combattimento personalizzabili e la modalità Extinction, comparabile ad una normale modalità basata su ondate di nemici.

Extinction permetterà ai giocatori di combattere creature mostruose e colossali nel tentativo di salvare l'umanità dalla sua estinzione. Rispettivamente in cima e in calce all'articolo, trovate un cinematic trailer e una prima galleria di immagini.

Extinction uscirà nel primo quarto del 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Il gioco sarà venduto al prezzo di 59,99 euro su tutte le piattaforme.