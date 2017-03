Annunciato Final Fantasy XV A New Empire per dispositivi mobile

Il titolo mobile basato sull'universo die sviluppato dadi cui ci ha parlato qualche mese fa si intitola, ed è adesso disponibile per il download sull'app store neozelandese.

Il gioco si presenta come un MMO/RTS/City Builder in cui saremo chiamati, come suggerisce il nome stesso, a costruire un nostro impero, formare un esercito e combattere contro altri giocatori in scontri in tempo reale. In calce alla notizia potete osservare le prime immagini pubblicate. Final Fantasy XV: A New Empire è disponibile in Nuova Zelanda su dispositivi iOS e Android, al momento non abbiamo una data ufficiale per il mercato europeo ma probabilmente arriverà nelle prossime ore.