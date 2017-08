Annunciato Game of Thrones: Conquest, pre-registrazioni aperte su iOS e Android

, in collaborazione con, ha quest'oggi annunciato l'arrivo di, videogioco mobile basato sull'omonima serie TV in arrivo su dispositivi iOS e Android entro la fine dell'anno.

La settima stagione di Game of Thrones si è appena conclusa e Warner Bros. Interactive Entertainment insieme a HBO Global Licensing annunciano la fase di pre-registrazione per il loro gioco mobile Game of Thrones: Conquest.

Sviluppato da Turbine, questo gioco MMO di strategia mette i giocatori a capo della propria potente casata con lo scopo ultimo di destreggiarsi nel pericoloso panorama politico di Westeros e reclamare il Trono di Spade. I giocatori incontreranno volti noti dello show di HBO come Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister e Jon Snow. Game of Thrones: Conquest è in uscita su App store e Google Play entro la fine dell’anno. Da oggi i fans possono pre-registrarsi qui.

Sia che si tratti usare la forza o l’inganno, Game of Thrones: Conquest consente ai giocatori di governare la propria casata come preferiscono. Potenti eserciti saranno pronti a marciare contro i nemici, mentre i giocatori comandano i propri concili ristretti per sabotare i nemici dall’interno. Non sarà semplice conquistare Westeros. I giocatori dovranno difendere le loro casate dalle altre in battaglie player vs player o formare una strategica alleanza combattendo per il controllo dei Sette Regni.