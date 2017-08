Annunciato Green Cities, nuova espansione di Cities: Skylines

ha annunciato l'arrivo di, nuova espansione di, l'apprezzato city-builder sviluppato da

Con un totale di 350 asseti inediti, Green Cities vi consegnerà tutti gli strumenti necessari per riuscire a costruire delle città eco-sostenibili, grazie all'introduzione di veicoli elettrici, store organici, ed altri servizi che possano mitigare l'inquinamento.

Green Cities uscirà digitalmente su PC, Linux e Mac nel corso del 2017 al prezzo di 12,99 dollari (al momento, non abbiamo dettagli su un possibile arrivo su console). Rispettivamente in testata e in calce all'articolo, trovate il trailer di annuncio e la prima galleria di immagini tratte da questa nuova espansione del titolo di Colossal Order.